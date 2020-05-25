Kırlangıçlar Seyfe Gölü'ndeki yuvalarına döndü Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti, yıllar sonra toplu halde konaklayan kırlangıçlara ev sahipliği yapıyor.

Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti, yıllar sonra toplu halde konaklayan kırlangıçlara ev sahipliği yapıyor.

Ramsar Sözleşmesi ile korunan gölde, kırlangıçların yanı sıra binlerce flamingo, yüzlerce martı, angıt, ördek ve uzun bacakların hareketleri görsel şölen oluşturuyor.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı (SEYGED) Ömer Çetiner, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, su seviyesi istedikleri noktada olmasa da göçmen kuşların gölde konaklamaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye üzerinden geçen iki göç yolunun birinin üzerinde bulunan gölde kuş yoğunluğunun arttığını vurgulayan Çetiner, "Sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle bölgeye kuş akını bu yıl daha fazla oldu." dedi.

Bölgede uzun yıllar sonra kırlangıçların toplu halde görüldüğünü anlatan Çetiner, "Kırlangıçlar, daha önce, kullandıkları 'falezler' adını verdiğimiz bölgedeki yuvalarına tekrar döndüler. Bunun yanı sıra, flamingoları, martıları, angıtları, uzun bacakları, ördekleri ve diğer kuşları gölün kıyılarında bile çıplak gözle çok net şekilde görebilmekteyiz." diye konuştu.

Çetiner, gölün kurumaması için bölgedeki Seyfe, Horla ve Malya pınarlarından mutlaka tatlı su girişinin sağlanması gerektiğine işaret ederek, "Bunun için de bu pınarlar üzerindeki tehditler ortadan kaldırılmalıdır. Özellikle Seyfe pınarı bizim için çok önemlidir. Buradan su girişi olduğunda oluşan adacıklar, turbalıklar, sazlıklar kuşların korunmasına, barınmasına ve üremesine katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA