'Kırkpınar Er Meydanı'nın yeri değişirse UNESCO'dan çıkar'

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ndeki Er Meydanı'nın yerinin değiştirilmesi tarıtşmaları ile ilgili olarak, "Kırkpınar'ın yerinin değiştirilmesi ile ilgili herkesin düşüncesine saygılıyım. Onlar böyle düşünebilir ama herkes bulunduğu noktadan bakıyor bu işlere. Kırkpınar 2010 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girdi. Biz Kırkpınar'ı oradan taşıdığımız anda da UNESCO'dan çıkıyor Kırkpınar, bunun kimse farkında değil" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, geride kalan 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'yle ilgili yaptığı değerlendirme toplantısında, son 15 yılın en başarılı Kırkpınar'ını gerçekleştirdiklerini söyledi. Edirne'de Sarayiçi'nde yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yerinin değiştirilmesi konusunda imza kampanyalarının düzenlenmesine değinen Gürkan, bu fikre karşı olduğunu söyledi. Gürkan, "Kırkpınar'ın yerinin değiştirilmesi ile ilgili herkesin düşüncesine saygılıyım. Onlar böyle düşünebilir ama herkes bulunduğu noktadan bakıyor bu işlere. Kırkpınar 2010 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girdi. Biz Kırkpınar'ı oradan taşıdığımız anda da UNESCO'dan çıkıyor Kırkpınar, bunun kimse farkında değil. Bir de UNESCO'ya giren eserlerin gelenekselliği de diye bir kavram var. Kırkpınar 1912'den beri burada yapılıyor. Yani, şimdi nereye taşıyacağız? Kırkpınar yılda bir hafta. Bir haftada oranın yapısı mı bozuluyor? Oradaki flora, ekosistem bir haftada mı bozuluyor? Ben bu talepleri saygıyla karşılıyorum, mutlaka değerlendiriyorum ama bunun çok temeli olan bir talep olduğunu da düşünmüyorum açıkçası" diye konuştu.

'ER MEYDANI'NIN YENİLENMESİYLE İLGİLİ BAKAN'LA GÖRÜŞECEĞİM'

Yaklaşık 4 yıldan bu yana yenilenmesi beklenen Kırkpınar Stadı ile ilgili olarak da Başkan Gürkan, "Sayın bakanla stat konusunda bu Kırkpınar'da da görüştüm, anlattım. İlk fırsatta Ankara'ya gidip, konuşacağız. O da, 'yaparız, sorun olmaz' dedi. 2015'ten beri 'yapıyoruz, sorun olmuyor' ama bir türlü başlayamadık. Sayın bakana da olayın geçmişini anlattım; Kırkpınar Er Meydanı'nın yenilenmesi, revizyon olayını. Umarım ki yapılır. Projesi konusunda bir avam proje hazırdı. Ufak tefek değişiklikler yapılabilir" diye konuştu.

'KIRKPINAR'I 2 MİLYON 857 BİN TL EKSİ BAKİYEYLE BİTİRDİK'

Kırkpınar'da 2 bin 380 pehlivan katılımıyla tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyleyen Gürkan, "Gerçi her yıl rekor kırmaya alıştık ama bu yıl yine aşağı yukarı geçen yıla göre 180 pehlivan artışıyla tüm zamanların rekorunu kırmış olduk. Giderlerine baktığımızda bu yıl Kırkpınar'da toplam 4 milyon 272 bin 207 lira giderimiz oldu. Bunun yanında 1 milyon 414 bin 224 lira da toplam gelirimiz oluştu. Gelir gider farkına baktığımızda 2 milyon 857 bin 983 lira bir eksi bakiyeyle 658'inci Kırkpınar'ı da hayırlısıyla bitirmiş olduk. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda bu gelir gider makası bir önceki yıla ve ondan önceki yıla göre daha iyi durumda ama Kırkpınar süresince birçok yetkiliyle konuştum, bunlardan biri de Güreş Federasyonu Başkanı'ydı. 'Lisansı siz veriyorsunuz, sizin sporcunuz ama her türlü giderini biz karşılıyoruz' dedim. Önümüzdeki yıl için bu anlamda bir destek olacağını umuyor ve bekliyorum, özellikle Güreş Federasyonu'ndan" dedi.

Kaynak: DHA