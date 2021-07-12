Kırkpınar'da deste büyük boy kategorisinde birinci olan güreşçi Karamürsel'de coşkuyla karşılandı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde deste büyük boy kategorisinde birinci olan Sinan Yıldız için memleketi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde deste büyük boy kategorisinde birinci olan Sinan Yıldız için memleketi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.

Altınkemer Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen törene, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, eski yağlı güreşçi altın kemer sahibi Ahmet Taşçı, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Yıldırım, hem ata sporunda ilçeyi çok güzel temsil eden hem de madalyayla dönen Yıldız'ı ve hocalarını tebrik etti.

Başkan Yıldırım, daha sonra Yıldız'a plaket ve yarım altın hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas