Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit: "Kovid-19 en çok kalp ve damar hastalarını etkilemekte"

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının en çok kalp ve damar hastalarını etkilediğini belirtti.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının en çok kalp ve damar hastalarını etkilediğini belirtti.

Cerit, Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kalp ve damar hastalıkları olan hastaların bu dönemi olabildiğince az etkilenerek geçirmeleri için ilaçlarını düzenli almalarının önem arz ettiğini bildirdi.

Bu dönemde hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Cerit, kalp ve damar hastalıklarının küresel olarak bir numaralı ölüm sebebi olduğunu kaydetti.

Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini aktaran Cerit, açıklamasın da şunlara yer verdi:

"Türkiye'deki ölümlerin yüzde 86'sı çoğunlukla kalp damar hastalıkları, diyabet, kanserler, kronik solunum yolu hastalıkların oluşturduğu bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklıdır. Türkiye'de tüm yaş grupları için değerlendirildiğinde her iki ölümden biri kalp damar hastalıkları kaynaklıdır ve bu erken ölümlerin yüzde 80"i önlenebilir niteliktedir. Kovid-19 en çok kalp ve damar hastalarını etkilemekte.

Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezite görülür.

40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması ve varsa davranışsal risk faktörlerine uygun müdahaleler ile kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve diğer komplikasyonların gelişmesini önleyebilecek tedbirlerin alınması önerilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran