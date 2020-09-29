Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit: "Kovid-19 en çok kalp ve damar hastalarını etkilemekte"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit: "Kovid-19 en çok kalp ve damar hastalarını etkilemekte"

29.09.2020 11:11 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:15
Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit:

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının en çok kalp ve damar hastalarını etkilediğini belirtti.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının en çok kalp ve damar hastalarını etkilediğini belirtti.

Cerit, Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kalp ve damar hastalıkları olan hastaların bu dönemi olabildiğince az etkilenerek geçirmeleri için ilaçlarını düzenli almalarının önem arz ettiğini bildirdi.

Bu dönemde hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Cerit, kalp ve damar hastalıklarının küresel olarak bir numaralı ölüm sebebi olduğunu kaydetti.

Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini aktaran Cerit, açıklamasın da şunlara yer verdi:

"Türkiye'deki ölümlerin yüzde 86'sı çoğunlukla kalp damar hastalıkları, diyabet, kanserler, kronik solunum yolu hastalıkların oluşturduğu bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklıdır. Türkiye'de tüm yaş grupları için değerlendirildiğinde her iki ölümden biri kalp damar hastalıkları kaynaklıdır ve bu erken ölümlerin yüzde 80"i önlenebilir niteliktedir. Kovid-19 en çok kalp ve damar hastalarını etkilemekte.

Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezite görülür.

40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması ve varsa davranışsal risk faktörlerine uygun müdahaleler ile kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve diğer komplikasyonların gelişmesini önleyebilecek tedbirlerin alınması önerilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Volkan Bozkır Mustafa Şentop
Magazin Gülay Mert Fırat Cem Yılmaz Türkan Şoray
Spor Samatta Murat Şahin Fatih Terim Ali Palabıyık Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk İzmir Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit: "Kovid-19 en çok kalp ve damar hastalarını etkilemekte" - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 11:18:05. #1.15#
title