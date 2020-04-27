Kırklareli'nin Kurudere köyünde, karantina uygulaması bitti
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Kırklareli'nin Kurudere köyünde, karantina uygulaması bitti

KORONAVİRÜS vakalarının görüldüğü Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde, 6 Nisan'da uygulanmaya başlanan karantina, bugün saat 16.00'dan itibaren sona erdi.

Kırklareli'nin Kurudere köyünde, karantina uygulaması bitti
27.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:52

KORONAVİRÜS vakalarının görüldüğü Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde, 6 Nisan'da uygulanmaya başlanan karantina, bugün saat 16.00'dan itibaren sona erdi.

Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyü, 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 6 Nisan günü saat 16.00'da, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Köyde yeni vakaların tespit edilmesi üzerine karantina, 20 Nisan'dan itibaren 7 gün süreyle daha uzatıldı.Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, köydeki karantinanın bugün kaldırıldığı belirtilerek, "Kurudere köyünde, süreç boyunca Covid-19 pozitif tanısı konulan vatandaşlarımızın tedavilerinin tamamlanarak herhangi bir yeni semptomlarının, şikayetlerinin ortaya çıkmaması, vakaların hemen sonrasında köyde saha incelemesi (filyasyon) çalışmalarının etkin şekilde yapılması ve temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin titizlikle alınmasıyla salgın riskinin kontrol altında tutulması ve son olarak vatandaşlarımızın sosyal mesafe ile sosyal izolasyon konularında gerekli hassasiyeti gösterdiklerinin gözlemlenmesi sonucunda 27.04.2020 pazartesi günü saat 16.00 itibarıyla karantinanın kaldırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

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