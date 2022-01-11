KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kızılcıkdere köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinleyen Aksoy, çiftçileri dünyada hızla gelişen tarım ve tarımsal teknolojiler konusunda bilgilendirmek için çalıştıklarını söyledi.

Amaçlarının kaliteli ve yüksek tarımsal üretim yapılmasını sağlamak olduğunu anlatan Aksoy, "Bölgemiz üreticisinin refah seviyesinin daha yukarıya taşınmasını sağlamak istiyoruz. Bu anlamda karlı bir üretim yapılmasında tarımsal desteklemeler, prim uygulamaları ve proje uygulamaları göz önüne alınması gereken önemli faktördür." diye konuştu.

Lüleburgaz Belediyesi 1 milyon 300 bin liralık yardım yaptı

Lüleburgaz Belediyesi 2021 yılında ihtiyaç sahibi ailelere, amatör spor kulüpleri ile esnafa 1 milyon 300 bin liralık yardım desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, yapılan yardımların öz kaynaklardan olduğu belirtildi.

Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yardımlarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lüleburgaz Belediyesi sadece ihtiyaç sahibi vatandaşların değil, kentteki amatör spor kulüplerin de yanında yer aldı. Geçtiğimiz yıl kentteki 17 amatör spor kulübüne destek olmak, teşviki artırmak ve imkanlarını genişletmek için 220 bin 500 liralık nakdi destek sağlandı. Bunlarla birlikte 2021 yılı içinde muhtarlık ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında Lüleburgaz mücavir alanı içindeki 23 mahalle muhtarına toplam 10 bin 768 liralık nakdi destek sağlandı."

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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