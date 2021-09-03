Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde muhtarlar bir araya geldi.

Lüleburgaz ilçesinde muhtarlar bir araya geldi.

Lüleburgaz Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği'nce Zafer Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Dernek Başkanı Sabri Gündüz ve derneğe üye muhtarlar katıldı.

Gündüz, programa katılan muhtarlara teşekkür etti.

Etkinlikte muhtarlar yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Lüleburgaz'dan Milas'a süt yemi gönderildi

Lüleburgaz Ziraat Odası tarafından Milas'taki yangında zarar gören besiciler için bir kamyon süt yemi gönderildi.

Lüleburgaz Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada yangında zarar gören Milas ilçesine bağlı Bozalan köyüne bir kamyon süt yemi gönderildiği ifade edildi.

Vergi Dairesi Müdürü Topuz, görevine başladı

Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürlüğü görevine atanan Öznur Topuz görevine başladı.

Topuz, Lüleburgaz'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Tokat doğumlu olan Topuz, daha önce sırasıyla Amasya, Eskişehir, Bilecik ve en son Samsun'da görev yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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