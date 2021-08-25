Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Lüleburgaz'da hayırsever tarafından yaptırılacak aile sağlığı merkezinin protokolü imzalandı.

Lüleburgaz'da hayırsever tarafından yaptırılacak aile sağlığı merkezinin protokolü imzalandı.

Lüleburgaz Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen Özden Gökçe 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi protokol imza törenine Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile hayırsever Miktat Gökçe katıldı.

Vali Bilgin, hayırsever Miktat Gökçe ve ailesine toplum sağlına yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

Hayırsever tarafından yaptırılacak aile sağlığı merkezinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Bilgin, imkanı olan vatandaşları toplum yararına hayırlı işlerde bulunmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığı'nın uygun göreceği aile sağlığı merkezi mimari projesinin uygulanacağını aktaran Bilgin, "İlimizde hizmete giren diğer aile sağlığı merkezlerinde olduğu gibi yapımı gerçekleştirilecek bina, yeni ve modern konseptiyle, tamamen engelli ve yaşlı dostu olarak projelendirilecek. İçerisinde poliklinikler, acil müdahale odası, laboratuvar, bebek bakım ve emzirme odası, gebe bilgilendirme sınıfı ve eğitim salonu bulunacak." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bilgin ile Gökçe tarafından protokol imzalandı.

???????- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Yündalan köyü ile Üsküp beldesinin Cevatpaşa mahallelerine 26 Ağustos Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Yündalan köyünde 09.00-18.00, Cevatpaşa Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları isteniyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kırklareli'nden kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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