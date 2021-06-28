Kırklareli'nde "Türk Kızılay butik mağazası" işbirliği protokolü imzalandı

Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi hasta ve refakatçilerine yardımcı olmak amacıyla "Türk Kızılay butik mağazası" işbirliği protokolü imzalandı.

Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi hasta ve refakatçilerine yardımcı olmak amacıyla "Türk Kızılay butik mağazası" işbirliği protokolü imzalandı.

Kızılay butik mağazası işbirliği protokolü İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Türk Kızılay Şube Başkanı Volkan Göç tarafından imzalandı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Türk Kızılay tarafından yürütülecek proje kapsamında hastane içerisinde Türk Kızılay butik mağazası açılacak.

Hastanedeki mağaza ile hastaneye acil şekilde geldiği için ihtiyacı olan hasta ve refakatçilere giyecek yardımı yapılabilecek.

Cerit burada yaptığı konuşmada projenin herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türk Kızılay ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında işbirliğinin her alanda süreceğini dile getiren Cerit, Kızılay butik mağazasının önemli bir proje olduğunu söyledi.

Acil hastalar ile ihtiyaç sahibi hasta ve refakatçilerine Kızılay butik mağazasından yardım yapılabileceğini ifade eden Cerit, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Göç de Türk Kızılay'ın önemli bir yardım kuruluşu olduğunu ifade ederek, her alanda yardımların devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop