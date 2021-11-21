Kırklareli'nde sokak hayvanları için 'Mamamatik' uygulaması başladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediyesince sokak hayvanları için 'Mamamatik' uygulaması hayata geçirildi.

Kentin farklı noktalarında kurulan mamamatikler, vatandaşların atacağı 1 lira karşılığında sokak hayvanları için haznesine mama bırakacak.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kentte sokak hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için mamamatik oluşturduklarını belirtti.

Mamamatiklerin İstasyon Caddesi, Şevket Dingiloğlu Parkı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Özgürlük Parkı ve Fevzi Çakmak caddelerine konuşlandırıldığını aktaran Kesimoğlu, "Kış şartlarına girmek üzere olduğumuz bu günlerde sokak hayvanlarının da besin bulmakta zorlanacağını düşünerek böyle bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımızı mamamatikleri koruyarak ve kullanarak sokak hayvanlarımıza destek olmaya davet ediyorum."dedi.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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