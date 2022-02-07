Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA, Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yakup Eryılmaz idaresindeki CA 5805 PH plakalı otomobil, Dereköy Sınır Kapısı yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada Eryılmaz ile otomobilde bulunan Mehmet Cenker Atakur yaralandı.

Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Özgün Tiran - Güncel

Aziziye Sınır Kapısı, Kırklareli, Otomobil, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title