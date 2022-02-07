Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yakup Eryılmaz idaresindeki CA 5805 PH plakalı otomobil, Dereköy Sınır Kapısı yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada Eryılmaz ile otomobilde bulunan Mehmet Cenker Atakur yaralandı.
Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.