Kırklareli'nde öğrencilere jandarma araçları tanıtıldı - Haberler
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Kırklareli'nde öğrencilere jandarma araçları tanıtıldı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde öğrencilere jandarma araçları tanıtıldı

Kırklareli'ndeki çocuk evlerinde kalan öğrencilere jandarma araçları tanıtıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'ndeki çocuk evlerinde kalan öğrencilere jandarma araçları tanıtıldı.

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Kırklareli Jandarma Komutanlığına getirilen 35 çocuk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen tarafından karşılandı.

Özmen, çocuklara çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha sonra görevli personel tarafından çocuklara araçlar tanıtıldı.

Drone gösterisinin ardından, "Çocukların suçtan korunması" eğitimi verildi.

Etkinlikte çocuklara jandarma çocuk dergisi, sokak hayvanları için mama ile çeşitli hediyeler verildi.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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