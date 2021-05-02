Kırklareli'nde kısıtlamayı ihlal edip piknik yapanlar drone ile tespit ediliyor

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma kısıtlamalarını ihlal ederek mesire alanlarında piknik yapanlar drone ile belirleniyor.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma kısıtlamalarını ihlal ederek mesire alanlarında piknik yapanlar drone ile belirleniyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" sürecini sürdürüyor.

Ekipler, mesire alanlarında toplanan veya piknik yapan vatandaşları droneler ile tespit ediyor.

Karahıdır Korusu'nda gerçekleştirilen denetimde ağaç altında 3 otomobilin olduğunu fark eden ekipler, 6 kişi hakkında tutanak hazırladı. Hazırlanan tutanak Kırklareli Valiliğine gönderildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sosyal medya hesabından drone ile gerçekleştirilen denetimlerin görüntülerini paylaşarak, "Tam kapanma döneminde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetimlerimiz il genelinde kolluk kuvvetlerimizce drone ile havadan gerçekleştiriliyor. Lütfen kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran