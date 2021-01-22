Kırklareli'nde et entegre tesisindeki hijyen kurallarının ihmaline yönelik 3 kişi belirlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Pınarhisar ilçesindeki et entegre tesisinde çekilen görüntülere ilişkin, tesiste hijyen kurallarını hiçe sayan 3 kişiyi belirlediklerini söyledi.

Aksoy, makamında düzenlediği basın toplantısında, dün maskelerini çenelerine indirmiş vaziyette hijyen kurallarını hiçe sayarak çalışan iki kişinin, müzik eşliğinde çektikleri görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını anımsattı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra harekete geçerek işletmede denetim yapıldığını anlatan Aksoy, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

İşletmeye yönelik tüm denetimlerin gerçekleştirildiğini vurgulayan Aksoy, "Görüntüler sosyal medyaya düştüğünden itibaren Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Basın Danışmanlığı beni bilgilendirdi. Adresi gönderdi, kişileri tespit etmişlerdi." dedi.

Aksoy, ekiplerle hızlı bir şekilde polis eşliğinde, kameralar nezaretinde işletmeyi denetlemeye gittiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"5996 sayılı Yasa'ya göre Valimizin de talimatıyla çok güzel bir denetim yaptık. İşletmeye yazılan cezaların da kalemleri belirli. Savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. İşçilerle de ilgili gerekli işlemler yapılacak. Hijyen kurallarını hiçe sayan 3 kişiyi belirledik. Dosyalarıyla beraber hepsini savcılığa ileteceğiz. O partide üretilen dönerlerin hepsini yediemin olarak aldık mühürledik. Analiz sonucuna göre onları imha edeceğiz."

Aksoy, işletmedeki tüm ürünlerden numunelerin alınarak gerekli laboratuvarlara gönderildiğini ifade etti.

"100 kilogram et imha edilecek"

Görüntülerin çekildiği saatlerde paketlenen etlere el konulduğunu, 100 kilogram etin imha edileceğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Etteki yağ oranından mikroplara, mikrobiyolojik olarak virüs durumuna göre bütün numuneler alındı. İstanbul'daki laboratuvar ile de görüştük. İnşallah onunla da ilgili sonuçlar geldiğinde basınla paylaşacağız. Sosyal medyada görüntüler hiç hoş olmuyor. Gıda güvenliği çok önemli. Tarladan sofraya eğer bu gıda güvenliğini bozarsak insan sağlığını hiçe saymış oluruz. Bunlar doğru davranışlar değil. Malum koronavirüs süreci var. Biz eldiven ve maskeye çok dikkat eden bir kurumuz. Zaten görevimiz de bu. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama böyle arada kendini bilmeyen insanlar da çıkıyor. Bunlara devletimiz gerekli cezayı verecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran