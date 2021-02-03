KIRKLARELİ - Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı
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KIRKLARELİ - Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı

03.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:54
KIRKLARELİ - Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı

Kırklareli'nde Ergene Nehri'nin debisi, bölgedeki sağanak sonucu yükseldi.

Kırklareli'nde Ergene Nehri'nin debisi, bölgedeki sağanak sonucu yükseldi.

Bölgede sağanaklar nedeniyle debisi yükselen Ergene Nehri, Pehlivanköy ilçesinde bazı noktalarda yatağından çıktı.

Taşkın nedeniyle nehir etrafındaki tarım arazileri ile panayır alanı su altında kaldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlardan Ersin Kavakoğlu, AA muhabirine, sağanak nedeniyle nehrin taştığını söyledi.

Panayır alanındaki binaların su altında kaldığını ifade eden Kavakoğlu, nehrin debisinin artışını sürdüğünü kaydetti.

KIRKLARELİ - Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı
KIRKLARELİ - Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı
KIRKLARELİ - Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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