Kırklareli'nde Eğitime Kar Tatili

Kırklareli'nde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Aralık 2018 Perşembe Günü Kırklareli Merkez ve tüm İlçelerimizde Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Özel ve Resmi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1(bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA