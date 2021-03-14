Kırklareli'nde avcılar longoz ormanlarına 900 ördek bıraktı
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Kırklareli'nde avcılar longoz ormanlarına 900 ördek bıraktı

14.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:45
Kırklareli'nde avcılar longoz ormanlarına 900 ördek bıraktı

Kırklareli'ndeki, Türkiye'nin ve Avrupa'nın, kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarına avcılar tarafından 900 ördek salındı.

Kırklareli'ndeki, Türkiye'nin ve Avrupa'nın, kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarına avcılar tarafından 900 ördek salındı.

Trakya Avcılık, Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu (TRAKAF) üyeleri ördek popülasyonun artması amacıyla temin ettikleri yaban ördeklerini doğaya bırakmak amacıyla Demirköy ilçesine bağlı İğneada Beldesi'nde bir araya geldi.

TRAKAF Başkanı Çetin Karakoç, belediye meydanında düzenlenen törende, 4 yıldır doğaya ördek salımı yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının doğayı korumak ve zenginleştirmek olduğunu ifade eden Karakoç, avcıların her zaman doğaya ve yaban hayvanlarına karşı gereken hassasiyeti gösterdiğini belirtti.

Avcılığı çiftçiliğe benzettiklerini dile getiren Karakoç, şöyle devam etti:

"Ekeriz, koruruz, kollarız ve ondan sonra hasadını yaparız. Maalesef biz bunu yıllarca anlatamadık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün çalışmalarına destek olmak amacıyla 4 yıldır ördek salımı yapıyoruz. Avcı yalnızca yok edici değil, doğaya ve yaban hayatının üremesine ciddi katkı sağlayan gruptur. Doğaya katkımız tamdır. Tüm hayvanlara da halkalama yaptık. Bunun sonuçlarını göç sonrası geri dönüşlerle göreceğiz."

Karakoç, doğaya bırakılan ördeklerin birçoğunun avlanma sırasında yaralı bulunarak tedavi edilen hayvanların yavruları olduğunu ifade etti.

Avcılardan Cengiz Ataklı ise yaban hayatının üremesi için çaba harcadıklarını kaydetti.

Yaban hayvanlarının çoğalması için herkesin gereken hassasiyeti görmesi gerektiğini anlatan Ataklı, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Programda İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen ile çevre gönüllüsü Hakan Dedeoğlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tulum ve eldiven giyen avcılar 900 ördeği Mert ve Hamam göllerine bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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