Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Babuşçu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Babuşçu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğraflarını oylayan Babuşçu "spor" kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" fotoğrafını seçti.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Babuşçu, her birinin farklı anlamlar taşıdığını, farklı hikayeler anlattığını belirtti.

Babuşçu, AA muhabirlerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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