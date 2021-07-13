Kırklareli'de menfeze düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
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Kırklareli'de menfeze düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

Kırklareli'de menfeze düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Haberler | Güncel

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, menfeze düşüp, dik duran hafif ticari araçtaki sürücü Ali Mutlu ile yanındaki İsmail Kocatürk hayatını kaybetti.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, menfeze düşüp, dik duran hafif ticari araçtaki sürücü Ali Mutlu ile yanındaki İsmail Kocatürk hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Avrupa Otoyolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ali Mutlu'nun kullandığı 35 KP 953 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, menfeze düşüp, dik durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, araçtaki sürücü Ali Mutlu ile İsmail Kocatürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemelerin ardından Mutlu ile Kocatürk'ün cansız bedenleri, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


- Kırklareli
Kırklareli'de menfeze düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
Kırklareli'de menfeze düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran

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