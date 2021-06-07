Kırklareli'de gümrük kaçağı motosiklet ele geçirildi
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Kırklareli'de gümrük kaçağı motosiklet ele geçirildi

Kırklareli'de gümrük kaçağı motosiklet ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Haberler | Güncel

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, Bulgaristan'da üzerine Türkiye plakası takılıp, Türkiye'ye getirilen 210 bin TL değerinde motosiklet ve gümrük kaçağı 3 elektronik parça ele geçirildi.

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, Bulgaristan'da üzerine Türkiye plakası takılıp, Türkiye'ye getirilen 210 bin TL değerinde motosiklet ve gümrük kaçağı 3 elektronik parça ele geçirildi.   

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesindeki Meslek Yüksekokulu mevkiinde yaptığı devriye görevi sırasında şüphe üzerine motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede, ismi açıklanmayan sürücünün 5 bin TL değerindeki motosikleti Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçirip, 210 bin TL değerindeki başka motosikletle değiştirdiği ve eski plakasıyla aynı gün tekrar Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Öte yandan motosikletin üzerinde piyasa değeri 5 bin TL olan gümrük kaçağı 3 elektronik parça ele geçirildi. Motosiklete el konulurken, sürücü hakkında işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran

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