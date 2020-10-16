24 yaşındaki Derya, sahte alkolden öldü
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24 yaşındaki Derya, sahte alkolden öldü

16.10.2020 17:20 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:34
24 yaşındaki Derya, sahte alkolden öldü

Kırıkkale'nin Lüleburgaz ilçesinde, sahte alkolden zehirlenen 24 yaşındaki Derya Altan, 7 günlük tedavinin ardından hastanede hayatını kaybetti.

Lüleburgaz'ın Işıklar Mahallesi'nde oturan Derya Altan, iddiaya göre, 1 hafta önce evinde ev yapımı içki içti. Bir süre sonra rahatsızlanan Altan, yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Altan'ın, yapılan kontrollerde, sahte alkolden zehirlendiği belirlendi.

HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE KARŞIN ÖLDÜRÜLDÜ

İlk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Altan, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece yarısı hayatını kaybetti. Derya Altan'ın cenazesi, bugün Müsellim köyünde toprağa verildi.

24 yaşındaki Derya, sahte alkolden öldü
24 yaşındaki Derya, sahte alkolden öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğurcan KARAOĞLU

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