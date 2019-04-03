Kırklareli'de 170 Sandık Yeniden Sayılacak (3)

KESİMOĞLU: İL SEÇİM KURULU BİZİM İTİRAZIMIZI HAKLI BULDU

Kırklareli'de İl Seçim Kurulu'un oyların tekrar sayılması kararını, gerekli bulmadığı için iptal etmesinin ardından Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Muharrem İnce, açıklamalarda bulundu. Kesimoğlu, oylama sırasında bir itiraz yapılmadığı için hepsine bir itirazın söz konusu olamayacağı gerekçesine dayandırıp, başvuru yaptıklarını belirterek, "İl Seçim Kurulu'na yaptığımız itiraz kabul edildi, sayım işlemine gerek duyulmadığı bilgisi geldi. Bundan sonra tabi arkadaşlarımız Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaparlar, yapmazlar bilmiyorum ama gelinen nokta bizim yargıya olan inancımızı teyit gördüğü bir nokta. Biz her şeye rağmen adalete güvendiğimizi ifade ettik gelinen sonuç, alınan sonuçla bunu teyit etmiştir. Adalet anlayışı içinde hareket eden herkese teşekkür etme zevkini görev kabul ediyorum" dedi.

Kırklareli İlçe Seçim Kurulu'nun 170 sandığın açılarak sayılma kararı sonrası İl Seçim Kurulu'na İtiraz ettiklerini söyleyen Kesimoğlu, "İlçe Seçim Kurulu'na arkadaşlarımız başvuruda bulunmuşlar, bütün sandıkların tekrar sayımına ilişkin bizde itirazda bulunduk yeniden yapılmasına gerek yok, çünkü bizim elimizde 170 sandığa ilişkin ıslak imzalı tutanaklar vardır, ayrıca Yüksek Seçim Kurulu hakimi de ifadesiyle birleştirilmiş tutanaklarda ıslak imzalı elimizde oylama sırasında bir itiraz yapılmadığı için hepsine bir itirazın söz konusu olamayacağı gerekçesine dayandırdık. Hangi maddelerde bir itiraz söz konusuysa gerekçeleriyle birlikte itiraz da bulunduk. İl Seçim Kurulu da bizim itirazımızı haklı buldu şu anda sayım yapılmasına gerek kalmadı" dedi.

İNCE: KESİMOĞLU TAMAM, İMAMOĞLU'DA BİRAZDAN

Öğlen saatlerinde Kesimoğlu'na destek için Kırklareli'ne gelen Muharrem İnce ise şunları söyledi:

"Bunu uzatmanın bir anlamı yok. Aslında aradaki fark 248 falan değil, aradaki farkın 3 bin olduğunu bütün Kırklareli biliyor. Sayın Belediye Başkanımız Kesimoğlu'nun mazbatasını verip, yapılacak işleri var. Onları yapacak. Kırklareli halkının iradesiyle dalga geçmenin kimsenin hakkı yok. Onu geciktirmeye inkar etmeye hakkı yok. Bu bir demokrasi mücadelesi, yani geçmiş yıllarda biz bazı itirazlar yaptığımızda, bize kızıyorlardı, demek ki herkese gerekli bu demokratik yollar. Hukuk devletinde bunlar olması gerekir bir itirazımız yok yapsınlar etsinler ama olmayacak bir duaya da amin dememek lazım. Daha fazla uzatırlarsa 248 den 2 bin 40'e çıkabilir bu, bence burada bıraksınlar" dedi.

İnce fotoğraf çekilmeleri sırasında gazetecilere, "Kesimoğlu tamam, İmamoğlu'da birazdan" dedi.

Kaynak: DHA