Kırklareli Belediyesi'nden Anneler Günü kutlamaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli Belediyesi'nden Anneler Günü kutlamaları

Kırklareli Belediyesi'nden Anneler Günü kutlamaları
Bültenler - Haberler | Güncel

İçinde bulunulan Kovid-19 sürecinin getirdiği tam kapanma döneminde Kırklareli Belediye Başkanlığı, Anneler Günü'nü bir dizi etkinlik ve ziyaretler ile kutladı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun eşi Sayın Sibel Kesimoğlu, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emine Gürver Çetin ile birlikte ilk olarak, Kırklareli Anneler Derneği'nin etkinliğine katılım gösterdiler.

Sibel Kesimoğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım büstüne dernek başkanı Aynur Yadalı ile birlikte anneler günü anısına çelenk koyarak, şükranlarını dile getirdiler.

Çelenk sunulmasının ardından Kırklareli Huzurevi'ne sosyal mesafe kuralları içerisinde bir ziyaret gerçekleştiren Sibel Kesimoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun selam sevgi ve saygılarını ileterek, huzurevinin anne sakinlerinin anneler gününü kutladılar.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Aleyna Tilki Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli Belediyesi'nden Anneler Günü kutlamaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 11:57:16. #1.14#

title