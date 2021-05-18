Kırım sürgününün 77'nci yıl dönümü
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Kırım sürgününün 77'nci yıl dönümü

İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - Haberler | Yaşam

Kırım sürgününün 77'nci yıl dönümü Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Kanak: "Kırım'da mazlum soydaşlarımızın anavatanlarına bir an önce dönmelerinin mücadelesini yapıyoruz" Kırım sürgününün 77'nci yıl dönümünde konuşan Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği...

Kırım sürgününün 77'nci yıl dönümü

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Kanak: "Kırım'da mazlum soydaşlarımızın anavatanlarına bir an önce dönmelerinin mücadelesini yapıyoruz"

İSTANBUL - Kırım sürgününün 77'nci yıl dönümünde konuşan Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak, "Kırım'daki mazlum soydaşlarımızın da anavatanlarına bir an önce dönmelerinin mücadelesini yapıyoruz" dedi.

Kırım'da 77 yıl önce Kırım Türkleri kendi vatanlarından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetle Birliği Başkanı Josef Stalin tarafından verilen emirle sürgüne yollanmış ve 110 bin Kırım Türkü hayatını kaybetmişti.

Kırım sürgününün yıldönümünde konuşan Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak, yaşanan olayı bir kez daha kınayarak "Bundan 77 yıl önce zalim Stalin'in emriyle bir günde 233 bin 500 Kırım Türk'ü yerlerinden ve yurtlarından hayvan vagonlarında sürgün edilerek Sibirya steplerine sürüldü. Sürgün esnasında ise 110 bin Kırım Türkü soydaşımız gerek bakımsızlıktan gerekse de yorgunluktan hayatını kaybetti. Bu tamamen Kırımın boşaltılması demekti. Giden soydaşlarımız Kazakistan'da, Özbekistan'da ve Sibirya'nın içlerindeki kamplarda yaşamak zorunda kaldılar fakat ana vatanları Kırım'ı da unutmadılar. Bu Kırım'a dönüş tekrar 1970'li yıllarda başladıysa da geri dönenleri de kızıl KGB örgütü tekrar tutuklayarak zindana attı. Onlardan bir tanesi de şu anki Kırım Meclis Başkanımız Abdülkerim Cemil Kırımoğlu Bey'dir. Tekrar 1989 yılında yeni bir girişim yaparak Kırım'a dönüş yaptılar. Kırım'da tabii bunların evleri barkları yok kimse yer vermiyor. Toprakları kazarak üzerlerine naylon branda çekmek suretiyle, 'Burası bizim anavatanımız vatan toprağı bizi üşütmez' diyerek sahip çıkmaya başladılar. Daha sonra bu mücadele sayısı artınca Kırım milli meclisi kurulmuş oldu" dedi.

"Kırım'daki mazlum soydaşlarımızın da anavatanlarına bir an önce dönmelerinin mücadelesini yapıyoruz yanlarındayız"

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin kabul gören bir durum olmadığını söyleyen Kanak, "Cumhurbaşkanımızın sık sık beyan ettiği 'Kırım ilhak edilemez, Kırım'ın Rusya tarafından işgaline karşıyız sözleri Türk Dünyası'nda ve Hür dünyada İslam coğrafyasında karşılık görmüştü. Bizler Türk Dünyası Dayanışma Yardımlaşma Derneği olarak Kırım'ın Rusya işgalinden bir an önce kurtulması çalışmalar yapıyoruz. Nasıl Kerkük'te, Batı Trakya'da Doğu Türkistan'da mazlum soydaşlarımız varsa Kırım'daki mazlum soydaşlarımızın da anavatanlarına bir an önce dönmelerinin mücadelesini yapıyoruz yanlarındayız. Kırım Türkü'nün sürgünde de olsa yanındayız onları hiçbir zamanda yalnız bırakmayacağız. Ta ki Kırım işgalden kurtulana kadar" diye konuştu.

Gelecek nesillere tavsiyelerde de bulunan Kanak, "Kendi tarihlerini okusunlar. Yeryüzünde yapmış oldukları cihanşümul hareketlerin farkında olsunlar. Çünkü tarihini bilmeyen milletlerin sınırlarını coğrafyalarını başkaları çiziyor. Kırım'da ana yurtlarımızdan Türk yurtlarından birisidir. Doğu Türkistan'dan Batı Trakya'ya kadar, Kerkük'ten Kırım'a kadar bu coğrafya zulüm gören bütün soydaşlarımızın geçmişini ve bugünkü yaşadıklarını karşılaştırmalarını ve bunları da hür dünyaya diğer devletler gibi bağımsız birer devlet olarak tarihteki yerlerini almalarını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kırım sürgününün 77'nci yıl dönümü
Kırım sürgününün 77'nci yıl dönümü
Kırım sürgününün 77'nci yıl dönümü
Kırım sürgününün 77'nci yıl dönümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT

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