"Kırım'da siyasi nedenle gözaltına alınanlar" konulu seminer düzenlendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "CrimeaSOS" isimli kuruluş, "Kırım'da siyasi nedenle gözaltına alınanlara ilişkin gerçekler" konulu bir seminer gerçekleştirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "CrimeaSOS" isimli kuruluş, "Kırım'da siyasi nedenle gözaltına alınanlara ilişkin gerçekler" konulu bir seminer gerçekleştirdi.

Kırım'da 6 ay gözaltında kalan İsmail Ramazanov, seminerde yaptığı konuşmada, Akmescit'teki ailesiyle yaşadığı evine Rus güvenlik güçlerinin zorla girdiğini ve bir açıklama yapmaksızın kendisini kelepçelediğini iddia etti.

Kendisini sorguladıklarını ve bu sırada darp ettiklerini ileri süren Ramazanov, gözaltına alındığında avukat istediğini ancak buna izin vermediklerini dile getirdi.

Bu yöntemlerin insanları korkutmak ve sindirmek için uygulandığını belirten Ramazanov, Kırım'da artık can güvenliğinin risk altında olduğunu düşündüğü için Kiev'e geldiğini anlattı.

"Gözaltı koşulları insanlık dışı"

Kırım'da gözaltında kalan Ethem Bekirov da "Gözaltındayken çok zor bir tecrübe geçirdim ve koşullar insanlık dışıydı." dedi.

Akmescit'teki gözaltı merkezindeki hijyen koşullarının çok kötü olduğunu kaydeden Bekirov, bunun insanları umutsuzluğa düşürmek için özellikle yapıldığını ileri sürdü.

Bekirov, uluslararası kamuoyu ve Ukrayna'nın durumun iyileştirilmesi için yardım etmesi gerektiğini belirterek, "Kırım Tatar Türk halkını, 1944'te de dağıtmaya çalıştılar ama başaramadılar, bu kez de başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Kırımlı Avukat Emil Kurbedinov, Rusya'nın gözaltıları bir baskı unsuru olarak kullandığı iddiasında bulunarak, gözaltındakilerin sağlık hizmetlerinden ancak ölmek üzereyse faydalanabildiklerini aktardı.

Kırım Tatar Türkleri için çok önemli olan dini kitapların ellerinden alındığını öne süren Kurbedinov, bunun psikolojik bir işkence olduğunu kaydetti.

Kurbedinov, "Kırım Tatar Türklerinin etnik kimlikleri dolayısıyla da baskıya maruz kaldığını" belirterek, Kırım Tatar Türkçesi konuşarak telefon görüşmesine izin verilmediğine dikkati çekti.

Seminerde, Helsinki İnsan Hakları Derneği Temsilcisi Yulya Çerekumina, Ukrayna Özerk Kırım Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Yardımcısı Tamila Taşeva ve Kırım SOS Organizasyonu Analisti Yevgeniy Yaroşenko değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı