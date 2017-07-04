Kırıkkale Itfaiye Merdiveni, Yanan 11 Katlı Binanın Çatısına Yetişemedi

Kırıkkalenin Yahşihan ilçesinde yapımı tamamlanan 11 katlı inşaatın çatısı, çalışan yabancı uyruklu bir kişinin çöpleri yakması sonucu alev alıp yanmaya başladı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 sata süren çalışma sonucu söndürülebildi.



Yangın, Yahşihan ilçesinin Erenler Mahallesi, Şehit Sıtkı Onbaşı Caddesi'nde yapımı tamamlanan 11 katlı inşaatın çatı katında meydana geldi. Kaplanlar inşaata ait 11 katlı binada çalışan yabancı uyruklu bir kişi, binanın çatı katında bulunan çöpleri yakmasıı sonucu alevler giderek büyüdü. Çıkan yangına Kırıkkale ve Yahşihan Belediyesi, MKE Kurumu itfaiyeleri müdahalede bulundu. İtfaiyelerin merdivenleri 11'inci kata kadar yetişmemesi sonucu söndürme işlemleri güçlüklü gerçekleşti. Büyük çapta hasara yol açan yangın, 2 saati aşkın bir zamanda kontrol altına alınıp, söndürülebildi. Yangınla ilgili soruşturma sürerken, olay yerinde Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldılar.



Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur yaptığı açıklamada, Bir işçinin ihmalkarlığı yüzünden yangın çıktığı iddia ediliyor. Binanın dış cephesinde bulunan kompozitin yanması sonucu etrafı kaplamış. Belediyemizle birlikte Kırıkkale Belediyesi, MKE Kurumu itfaiyeleri büyük uğraş vermeleri sonucu yangını çok şükür daha fazla büyümeden ve etrafa tesir etmeden söndürdük. Bina sahibine geçmiş olsun diliyorum dedi.