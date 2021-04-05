Son dakika haberleri | Kırıkkale'de traktör kazalarında yüzde 63 azalma yaşandı
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Son dakika haberleri | Kırıkkale'de traktör kazalarında yüzde 63 azalma yaşandı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Kırıkkale'de traktör kazalarında yüzde 63 azalma yaşandı

Son dakika gündem haberi... Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca traktör ile diğer tarım araç ve aletlerinin güvenli kullanılmasının sağlanması amacıyla başlatılan proje kapsamında, 2020 yılında bir önceki yıla göre traktör kazalarında yüzde 63 azalma meydana geldi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca traktör ile diğer tarım araç ve aletlerinin güvenli kullanılmasının sağlanması amacıyla başlatılan proje kapsamında, 2020 yılında bir önceki yıla göre traktör kazalarında yüzde 63 azalma meydana geldi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, geçen yıl başlatılan projeye bu yılda devam edildiği belirtildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 2020 yılında bir önceki yıla göre traktör kazalarında yüzde 63 azalma olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kırıkkale Valiliği koordinesinde il genelinde yürütülen proje kapsamında, il genelinde tespit edilen 1550 traktörün tamamı takip edilmekte ve köy yollarındaki denetimlere ağırlık verilmektedir. Traktör ve römorklarında reflektörlerin eksiksiz olmasının sağlanması amacıyla belirli bir plan dahilinde tüm traktörler takip edilmekte. 2001 yılından sonra üretilen tüm traktörlerde zorunlu kılınan, ölüm ve yaralanmaya karşı koruma sağlayan koruma kabini ve emniyet kemerinin kazalarda ölümü yüzde 50 azaltması nedeniyle vatandaşlar bu konuda bilinçlendirilmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte şu ana kadar toplam 320 traktörün standartlara uygun hale getirilmesi sağlanmıştır."

Açıklamada, jandarma ekiplerince 2 Nisan'da Keskin ilçesine bağlı Ceritmüminli köyü ile Karakeçili ilçesine bağlı Akkoşan ve Sülübük köylerinde vatandaşlara bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtıldığı kaydedildi.

Son dakika haberleri | Kırıkkale'de traktör kazalarında yüzde 63 azalma yaşandı
Son dakika haberleri | Kırıkkale'de traktör kazalarında yüzde 63 azalma yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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