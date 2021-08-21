Kırıkkale'de trenle yolculuk yapan 3 kişilik temaslı aile, yurda yerleştirildi
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Kırıkkale'de trenle yolculuk yapan 3 kişilik temaslı aile, yurda yerleştirildi

Kırıkkale'de trenle yolculuk yapan 3 kişilik temaslı aile, yurda yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de temaslı oldukları belirlenen 3 kişilik aileye, karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak, yurda yerleştirildi.

Kırıkkale'de temaslı oldukları belirlenen 3 kişilik aileye, karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak, yurda yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, M.D. ve eşi C.D. ile çocukları M.D., Ankara'dan Sivas'a gitmek için trene bindi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında yapılan HES kodu sorgusunda temaslı oldukları tespit edilen aile, Kırıkkale'de trenden indirildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri aile üyelerini yurda yerleştirdi.

Aileye, izolasyon kurallarını ihlalden de 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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