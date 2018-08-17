Kırıkkale'de Şehitlik Ziyareti

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve beraberindekiler, Kırıkkale Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitlikteki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı. Bazı şehit yakınları, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Vali Haktankaçmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, memleketin tapusu niteliğindeki şehitlerin mezarlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Haktankaçmaz, "Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ettik. Ailelerine sabır diledik. Şehitlerimizi unutmadığımızı, gazilerimizle birlikte olduğumuzu göstermek için buraya geldik. Şehitlerimize tekrar rahmet diliyorum. İnşallah onların bize emaneti olan ve canlarını bu uğurda feda ettikleri bu vatanı ve bayrağı daha yükseklere çıkarmak ve dalgalandırmak ve ülkemizi çok daha iyi yerlere taşımak için var gücümüzle tüm Türkiye ve Türk milleti olarak çalışacağız." diye konuştu.



Vali Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve protokol üyeleri daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.