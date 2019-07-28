Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mümin Baskın idaresindeki 55 GA 985 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yukarı Mahmutlar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Beyhan, Beytullah ve Fatma Baskın yaralandı.

Kazanın ardından Beytullah isimli çocuğun kulağında takılı işitme cihazının düşmesi nedeniyle sürekli ağlaması üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bir süre kaza alanında cihazı aradı. Ekiplerin çabalarına rağmen cihaz bulunamadı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA