Kırıkkale'de ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

Kırıkkale Valiliğince, olası orman yangınlarıyla mücadele kapsamında orman bölgelerine girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı.

Kırıkkale Valiliğince, olası orman yangınlarıyla mücadele kapsamında orman bölgelerine girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Temmuz-31 Ağustos'ta her ne maksatla olursa olsun Kırıkkale 100. Yıl Devlet Ormanı, Yuva, Hasandede, Dinek Dağı, Çelebi, Ahılı köyü, Çelebi Karabucak köyü ağaçlandırma sahaları, Selamlı, Bıyıkaydın, Ulaklı, Koçubaba, Dağsolaklısı, Kavlak, Kenanbeyobası, Mehmetbeyobası, Gazibeyli köyleri, Karakeçili Kızılırmak, Keskin Attepesi ve çevresindeki ağaçlandırma sahaları, Dinek dağı orman alanı, Çipideresi, Dağsolaklısı ile Hisarköy çevresindeki toprak muhafaza sahaları, Sulakyurt ilçesi Deredüzü köyü çevresindeki, Pazarcık köyü ve Kırıkkale yolu üzerindeki ağaçlandırma sahaları, Sulakyurt ilçesi Özdere ağaçlandırma sahası, Delice ilçe merkezi çevresindeki erozyon kontrol sahası, Kazmaca, Yahşihan ilçesi Irmak ve Kılıçlar ağaçlandırma sahaları, Küçükavşar, Meşeyayla, Büyükyağlı, Çongar, Çatallı köyleri rehabilitasyon sahaları ile her türlü orman ve ağaçlandırma sahalarına girişler yasaklanmıştır. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik