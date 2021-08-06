Kırıkkale'de ormanlık alanlar anbean kontrol ediliyor
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Kırıkkale'de ormanlık alanlar anbean kontrol ediliyor

İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de ormanlık alanlar anbean kontrol ediliyor Kırıkkale'de anız yangınlarında yüzde 60 azalma Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığınca kentteki ormanlık alanlar, muhtemel yangınlara karşı hem havadan hem de karadan anbean denetleniyor.

Kırıkkale'de ormanlık alanlar anbean kontrol ediliyor

Kırıkkale'de anız yangınlarında yüzde 60 azalma

KIRIKKALE - Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığınca kentteki ormanlık alanlar, muhtemel yangınlara karşı hem havadan hem de karadan anbean denetleniyor.

Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğünün envanterlerine göre kent sınırları içerisinde bir kısmı meşe, iğde ve söğüt ağaçlarından oluşan yaklaşık 40 orman ve ağaçlandırma sahası bulunuyor. İl Jandarma Komutanlığınca İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Genelgesi ve Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in talimatları doğrultusunda yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde düzenlenen devriye faaliyetleri artırıldı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı hassas bölgeler gözetleme kulelerinin dışında drone, maket uçak, kamera, fotokapan gibi sistemlerden de yararlanılarak kontrol edilmeye başlanırken muhtarlar, çobanlar, avcılar, arıcılık yapanlar ve mevsimlik tarım işçilerine gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Önleyici kolluk devriyelerince ormanların ve ağaçlandırma sahalarının 24 saat esasına göre denetim ve kontrolü aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Anız yangınında yüzde 60 azalma

Tüm bu faaliyetlere ilave olarak Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timinin koordinatörlüğünde 1 Mayıs 2021 tarihinde başlatılan ve İI Tarım ve Orman Müdürlüğüyle müşterek yürütülen 'Anız Yakan Geleceğini Yakar' projesi kapsamına orman yangınları da dahil edilerek özellikle ormanlık alanlara yakın köylerde yaşayan vatandaşlara bilgi vermek amacıyla ek 5 bin broşür ile bin afiş bastırıldı. Proje kapsamında elde edilen ilk verilere göre Kırıkkale genelinde bir önceki yıla göre anız yangınlarında yaklaşık yüzde 60 oranında azalma tespit edildi. Kasıt veya ihmal sonucu yangın çıkaranlara 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

Kırıkkale Valiliğince bulunan ormanlık alanları ve doğal hayatı korumak, medyana gelebilecek orman yangınlarına anından müdahale edebilmek ve olası kundaklama olaylarının önüne geçebilmek maksadıyla yetkili kişiler dışında ormanlık ve ağaçlandırma sahalarına girişler 31 Ağustos 2021 tarihine dek yasaklanmıştı.

Kırıkkale'de ormanlık alanlar anbean kontrol ediliyor
Kırıkkale'de ormanlık alanlar anbean kontrol ediliyor
Kırıkkale'de ormanlık alanlar anbean kontrol ediliyor
Kırıkkale'de ormanlık alanlar anbean kontrol ediliyor
Kırıkkale'de ormanlık alanlar anbean kontrol ediliyor
Kırıkkale'de ormanlık alanlar anbean kontrol ediliyor
Kırıkkale'de ormanlık alanlar anbean kontrol ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan

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