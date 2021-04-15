Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyon, kamyonete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyon, kamyonete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyon, kamyonete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burak CAN - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun, kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun, kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çorum- Kırıkkale yolunun 56'ncı kilometresinde Delice ilçesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Gürel yönetimindeki 05 KK 460 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Gökdeniz Kutlu'nun kullandığı 52 DC 986 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ağır hasar alan kamyonetteki yolcular, yola savruldu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet yolcularından Ali İlhan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar, Erkan Pehlivan, Recep Ali Turap ve sürücüler Mehmet Gürel ile Gökdeniz Kutlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyon, kamyonete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyon, kamyonete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyon, kamyonete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyon, kamyonete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mario Draghi Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Burak Deniz Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyon, kamyonete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 22:40:29. #1.15#

title