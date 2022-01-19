Kırıkkale'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

BAHŞILI, KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadın, Kapulukaya Barajı gölü çevresinde aranıyor.

Alınan bilgiye göre, dün akşam H.A'dan (35) haber alamayan yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu.

Kadının aracının Karaahmetli köyü Kapulukaya Barajı gölü kenarında bulunması üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ankara'dan gelen AKUT ekipleri de çalışmalara katıldı.

Gölün kenarında kadının montunu da bulan ekipler, arama çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ekipleri de gölde bir süre arama yaptı.

Ankara'dan gelecek Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin de çalışmalara katılacağı öğrenildi.