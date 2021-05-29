Kırıkkale'de elektrik akımına kapılan 15 koyundan 4'ü telef oldu
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Kırıkkale'de elektrik akımına kapılan 15 koyundan 4'ü telef oldu

Kırıkkale'de elektrik akımına kapılan 15 koyundan 4'ü telef oldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde elektrik direğine yıldırım isabet etmesiyle oluşan akıma kapılan 15 koyundan 4'ü telef oldu.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde elektrik direğine yıldırım isabet etmesiyle oluşan akıma kapılan 15 koyundan 4'ü telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Hasan Akgün, 60 küçükbaş hayvanını otlatmaya götürdüğü sırada bazı koyunlar, Doğanay Mahallesi'ndeki elektrik direğinin yanında biriken sudan içmeye başladı.

Bu sırada sürünün bir kısmı, elektrik direğine yıldırım düşmesi sonucu oluşan akıma kapıldı. Olayda akıma kapılan 15 koyundan 4'ü telef oldu.

Akgün'ün ihbarı üzerine bölgeye gelen elektrik dağıtım şirketi ekipleri, elektriği kesti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de telef olan ve akımdan etkilenen hayvanlar üzerinde incelemelerde bulundu.

Hasan Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, koyunların arkalarından giderken aniden 15 hayvanın yere yattığını gördüğünü söyledi.

Olayı fark edince hemen sürünün yönünü çevirdiğini anlatan Akgün, direğin yanındakileri de çekmeye çalıştığını ancak akım nedeniyle yaklaşamadığını belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut ise kentte gece yağışın etkili olduğunu anlatarak, "Hasan Akgün'e ait koyunlardan maalesef 4'ü akıma kapılarak telef olmuş. Elimizden geldiğince yardımda bulunacağız. Gerekli yerlere başvurularımızı yaparak yetiştiricimizin zarar görmemesini sağlayacağız." diye konuştu.

Kırıkkale'de elektrik akımına kapılan 15 koyundan 4'ü telef oldu
Kırıkkale'de elektrik akımına kapılan 15 koyundan 4'ü telef oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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