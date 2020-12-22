Kırıkkale'de eğitim neferlerinden kan ve immün plazma bağışı kampanyasına destek
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Kırıkkale'de eğitim neferlerinden kan ve immün plazma bağışı kampanyasına destek

22.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:26
Kırıkkale'de eğitim neferlerinden kan ve immün plazma bağışı kampanyasına destek

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, "İyilik kanımızda var" sloganıyla Türk Kızılay'ın kan ve immün plazma bağışı kampanyasına destek verdi.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, "İyilik kanımızda var" sloganıyla Türk Kızılay'ın kan ve immün plazma bağışı kampanyasına destek verdi.

Türk Kızılay tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan kan alma aracında gerçekleştirilen programda, imam hatip mezunları, mensupları, öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat ederek kan verdi.

İmmünplazma bağışında bulunmak isteyenler ise Kırıkkale'de alınamadığından bağışta bulunmaları için Ankara'ya yönlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıldır pandemi sürecinin yaşandığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığının bu sürecin her adımında ve aşamasında ne gerekiyorsa taşın altına elini, yüreğini ve bedenini koyduğunu söyledi.

Bu vatan için mallarını, kanlarını ve canlarını vermeye hazır olduklarını aktaran Tüfekçi, şöyle konuştu:

"Bugün yine ülkemizin ve bütün dünyanın geçirdiği bu zor günlerde ciddi anlamda kan ve immün plazmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda Türk Kızılay, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve ÖNDER, iş birliği ile tekrar kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında tüm Türkiye genelinde eğitim neferleri kanlarını bağışlıyorlar ve farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar. İnşallah 2 gün boyunca Kırıkkale'de tek seferde rekor kan bağışında bulunacağız. Buna ulaşacağımıza inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:46:14. #1.14#
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