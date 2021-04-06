Kırıkkale'de bir kişiyi zorla alıkoyan şahıs gözaltında
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Kırıkkale'de bir kişiyi zorla alıkoyan şahıs gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırıkkale'de bir kişiyi zorla alıkoyan şahıs gözaltında

Kırıkkale'de aralarında alacak verecek meselesi bulunan bir kişiyi zorla kaçırarak evinde alıkoyan şahıs gözaltına alındıAlınan bilgiye göre, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı İnegazili köyünde yaşayan R.G.

Kırıkkale'de aralarında alacak verecek meselesi bulunan bir kişiyi zorla kaçırarak evinde alıkoyan şahıs gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı İnegazili köyünde yaşayan R.G. (66), iddialara göre 55 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden sabahın erken saatlerinde kaçırıldı. Durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak şahsın Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Ayvatlı köyünde ikamet eden İ.G. (63) tarafından zorla kaçırılmış olabileceğini bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Sulakyurt İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekipleri, İ.G.'nin adresine gitti. Kapıyı geç açan şahıs, ekipleri de yanıltmak için evde kimse olmadığını söyledi. Şahsın davranışlarından şüphelenen ekipler, içeriden de bağırma sesleri duydu. Evde yapılan aramada kaçırılan şahsın cep telefonu alınarak zorla bir odaya kapatıldığı tespit edildi.

Sulakyurt Cumhuriyet Başsavcısının talimatı üzerine İ.G. gözaltına alınırken hakkında soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de bir kişiyi zorla alıkoyan şahıs gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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