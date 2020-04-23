Kırıkkale'de 23 Nisan'da doğan çocuklara doğum günü sürprizi Kırıkkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, bu günde doğan 65 çocuğa sürpriz kutlama yapıldı.

Kırıkkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, bu günde doğan 65 çocuğa sürpriz kutlama yapıldı.

Vali Yunus Sezer, Yenimahalle'de yaşayan, Türk Metal Mustafa Özbek İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Şevval Şahin ve ailesini ziyaret etti.

Sezer, 9 yaşına giren Şahin'in doğum gününü kutladı. Çocukla bir süre sohbet eden Sezer, daha sonra Şahin ve kardeşine çeşitli hediyeler verdi.

Kendisi için hazırlanan Türk bayraklı doğum günü pastasını kesen Şevval Şahin, Sezer'e teşekkür etti.

Vali Sezer, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün ülke olarak gurur duydukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

Aynı zamanda TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde bir sevinç içinde olduklarını anlatan Sezer, şöyle konuştu:

"Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan kutlamalarını evlerimize taşıdık. Caddelerde çok az kutlamalar gerçekleştiriyoruz ama bütün evlerde aynı heyecanı görebiliyoruz. Kırıkkale'de bugün 23 Nisan'da doğan çocuklarımızı ziyaret edelim dedik. 23 Nisan'da doğan 65 çocuğumuz, öğrencimiz var. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak onları ziyaret ettik. Ben de Şevval'in evine geldim ve tedbirlere uyarak doğum gününü kutladık. İnşallah daha güzel ve heyecanlı günlerde coşkuyla 23 Nisanları kutlarız, bugünler de geride kalır. Tüm milletimizin bayramını kutluyorum."

Kaynak: AA