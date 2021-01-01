Kırıkkale'de 2021 yılının ilk bebeği dünyaya geldi

KIRIKKALE'de yeni yılın ilk bebekleri Yüksek İhtisas Hastanesinde dünyaya geldi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek hediye verdi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler 2021 yılının ilk bebeği Alpren'i Yüksek İhtisas Hastanesinde ziyaret etti. Fatma ile Sinan Öcal çiftinin 5'inci çocuk sevincine ortak olan Vali Sezer ile Belediye Başkanı Saygılı, çifte bebekleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl dileyip, bebeklerine de altın taktı.

2021 yılının ilk bebeğine ziyaret sonrası açıklamada bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Kırıkkale'nin ve tüm milletimizin yeni yılını kutluyorum. 2020 yılında başta pandemi olmak üzere birçok depremle, afetle sıkıntıyla karşı karşıya geldik. İnşallah 2021 yılına daha güzel gireriz sağlıklı ve mutlu bir şekilde. Bugün hastanedeyiz yeni doğan yavrumuz var. Onu görmeye geldik" dedi.Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, "Zor bir yıl geçirdik. 2020 yılı her anlamda zordu. Başta salgın sebebiyle zorluk yaşadık. İnşallah bu olumsuzluklar geçmiş yıllarda kalır. 2021 yılı bizim için ümit, bolluk, bereket ve sağlıkla geçirebileceğimiz bir yıl olur" dedi.

Öte yandan Vali Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler yeni yıl programı kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü, Trafik Denetleme Noktalarında görev yapan personeller ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN