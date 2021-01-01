Kırıkkale'de 2021 yılının ilk bebeği dünyaya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırıkkale'de 2021 yılının ilk bebeği dünyaya geldi

01.01.2021 02:52 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:56
Kırıkkale'de 2021 yılının ilk bebeği dünyaya geldi

KIRIKKALE'de yeni yılın ilk bebekleri Yüksek İhtisas Hastanesinde dünyaya geldi.

KIRIKKALE'de yeni yılın ilk bebekleri Yüksek İhtisas Hastanesinde dünyaya geldi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek hediye verdi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler 2021 yılının ilk bebeği Alpren'i Yüksek İhtisas Hastanesinde ziyaret etti. Fatma ile Sinan Öcal çiftinin 5'inci çocuk sevincine ortak olan Vali Sezer ile Belediye Başkanı Saygılı, çifte bebekleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl dileyip, bebeklerine de altın taktı.

2021 yılının ilk bebeğine ziyaret sonrası açıklamada bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Kırıkkale'nin ve tüm milletimizin yeni yılını kutluyorum. 2020 yılında başta pandemi olmak üzere birçok depremle, afetle sıkıntıyla karşı karşıya geldik. İnşallah 2021 yılına daha güzel gireriz sağlıklı ve mutlu bir şekilde. Bugün hastanedeyiz yeni doğan yavrumuz var. Onu görmeye geldik" dedi.Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, "Zor bir yıl geçirdik. 2020 yılı her anlamda zordu. Başta salgın sebebiyle zorluk yaşadık. İnşallah bu olumsuzluklar geçmiş yıllarda kalır. 2021 yılı bizim için ümit, bolluk, bereket ve sağlıkla geçirebileceğimiz bir yıl olur" dedi.

Öte yandan Vali Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler yeni yıl programı kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü, Trafik Denetleme Noktalarında görev yapan personeller ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.


Kırıkkale'de 2021 yılının ilk bebeği dünyaya geldi
Kırıkkale'de 2021 yılının ilk bebeği dünyaya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Öznur Çalık Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Ryan Babel Fatih Terim Samet Aybaba Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de 2021 yılının ilk bebeği dünyaya geldi - Haberler Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 03:15:58. #1.15#
title