KIRIKKALE 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen küçük Mustafa, öldü
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KIRIKKALE 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen küçük Mustafa, öldü

6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen küçük Mustafa, öldüKIRIKKALE'de, 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden sarkan ve dengesini kaybederek düşen Afganistan uyruklu 4 yaşındaki Mustafa Habibi, hayatını kaybetti.

04.06.2020 00:10 | Son Güncelleme: 04.06.2020 00:14

6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen küçük Mustafa, öldü

KIRIKKALE'de, 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden sarkan ve dengesini kaybederek düşen Afganistan uyruklu 4 yaşındaki Mustafa Habibi, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Hüseyin Kahya Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Reis Caddesi üzerindeki bir apartmanda oturan Afganistan uyruklu Habibi ailesinin en küçük çocukları Mustafa Habibi, iddiaya göre annesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak evin açık olan penceresine çıktı. Pencereden sarkan Mustafa, dengesini kaybedip 6'ncı kattan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük Mustafa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde çocuğunu göremeyip apartmanın önüne inen anne, oğlunun ölüm haberini alınca fenalık geçirdi. Habibi'nin cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

'İLK MÜDAHALEYİ HEMŞİRE OLAN ABLAM YAPTI'

Öte yandan olayı gören Kerem Babacan, "Yanıma bir şey düştü, ne olduğunu anlamadım ama önce çamaşır düştü sandım. Daha sonra dönüp baktığımda yerde bir çocuk olduğunu gördüm. Komşulara seslendim, ambulans çağırdım. Daha sonra yakındaki ablamı çağırdım. Ablam hemşire, ilk müdahaleyi kendisi yaptı" dedi.

KIRIKKALE 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen küçük Mustafa, öldü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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