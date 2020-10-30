Kırıkhan Belediye Başkanı Yavuz'un testi pozitif çıktı
30.10.2020 11:51 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:56
Hatay'ın Kırıkhan İlçe Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un Covid-19 testi pozitif çıktı.
Hatay'ın Kırıkhan İlçe Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un Covid-19 testi pozitif çıktı.
Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, 27 Ekim Salı gününden itibaren, kendisini izole etmek için 14 gün süreyle evinde tedavi ve dinlenme amaçlı olarak karantinaya çekildi.
Kırıkhan Belediye Başkanlığını, AK Parti Meclis Üyesi Nurettin Aksoy vekaleten yürütecek. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı