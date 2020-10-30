Kırıkhan Belediye Başkanı Yavuz'un testi pozitif çıktı

Hatay'ın Kırıkhan İlçe Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un Covid-19 testi pozitif çıktı.

Hatay'ın Kırıkhan İlçe Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, 27 Ekim Salı gününden itibaren, kendisini izole etmek için 14 gün süreyle evinde tedavi ve dinlenme amaçlı olarak karantinaya çekildi.

Kırıkhan Belediye Başkanlığını, AK Parti Meclis Üyesi Nurettin Aksoy vekaleten yürütecek. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı