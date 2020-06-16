Kiriakos Miçotakis kimdir? Kiriakos Miçotakis hayatı ve biyografisi! Yunanistan başbakanı Kiriakos Miçotakis kimdir?

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Eski Başbakan Konstantinos Miçotakis'in oğlu olan Kiriakos Miçotakis, Yunanistan'ın başbakanı olarak görev yapmaktadır. Yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Kiriakos Miçotakis hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık.

KONSTANTİNOS MİÇOTAKİS KİMDİR?

Kiriakos Miçotakis (d. 4 Mart 1968), Yunan siyasetçi. Yunanistan'ın eski başbakanlarından Konstandinos Miçotakis'in oğludur. 2004'ten beri milletvekili olan Miçotakis, 2013-2015 arasında idari reform bakanı olarak görev aldı. 2016'da Yeni Demokrasi'nin genel başkanı seçildi ve ana muhalefet partisi lideri konumuna geldi. 2019 Yunanistan genel seçimlerinde partisi birinci sırada yer alarak Yunanistan başbakanı oldu.

içotakis, 1968'de Atina'da dünyaya geldi. Polonya kökenli Mareva Grabovski ile evli olan Miçotakis'in Konstantinos Mitsotakis, Dafni Mitsotakis, Sofia Mitsotaki adında üç çocuğu bulunuyor.Ülkenin eski Başbakanı Konstantinos Miçotakis'in oğlu olan Miçotakis'in kız kardeşi Dora Bakoyannis eski Dışişleri Bakanı ve yeğeni Kostas Bakoyannis ise son yerel seçimlerde Atina Belediye Başkanı seçilmişti.

KONSTANTİNOS MİÇOTAKİS

Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu ve Stanford Üniversitesi'nde de yüksek öğreniminin ardından önemli finans şirketlerinde görev aldı, 2004 ve 2007 seçimlerinde Atina'dan milletvekili seçildi. Antonis Samaras hükümeti döneminde büyük ekonomik kriz sırasında 2013-2015'te İdari Reform Bakanlığı görevini yürütüyordu ve bu dönem 15 bin memurun işten çıkarılması ve başka görevlere atanması sebebiyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.