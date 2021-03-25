Son dakika haberi! Kırgızistan, Türkiye ile ilişkileri yeni niteliksel seviyeye çıkarmaya hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Kırgızistan, Türkiye ile ilişkileri yeni niteliksel seviyeye çıkarmaya hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi! Kırgızistan, Türkiye ile ilişkileri yeni niteliksel seviyeye çıkarmaya hazır

Son dakika gündem haberi... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye ile ikili ilişkileri yeni niteliksel seviyeye çıkarmaya hazır olduklarını bildirdi.

Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı
Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak
Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye ile ikili ilişkileri yeni niteliksel seviyeye çıkarmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ı görev süresi sona ermesi nedeniyle kabul etti. Kabulde Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin öncelikleri, ticari ve ekonomik iş birliği geliştirme önlemleri ve diğer konular ele alındı.

"TÜRKİYE STRATEJİK ORTAK DEĞİL AYNI ZAMANDA BİR KARDEŞ ÜLKE"

Caparov yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kırgızistan için sadece bir stratejik ortak değil aynı zamanda bir kardeş ülke olduğunun altını çizerek, ikili ilişkileri niteliksel yeni seviyeye çıkarmaya hazır olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Caparov, sanayide iş birliğinin genişletilmesi, kamu özel ortaklığının geliştirilmesi, ortak işletmelerin oluşturulması, tarım, tekstil, madencilik, hidro enerji ve diğer alanlarda projeleri uygulamaya önem verdiklerini belirtti.

Büyükelçi Fırat ise, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki stratejik ortaklığın seviyesinden memnun olduğuna işaret etti. Ticari ve ekonomik iş birliği aktifleştirmek için Kırgızistan'a Türk iş adamlarının gelmesinin beklendiğini ifade eden Fırat, ayrıca Issık Göl bölgesinde Kırgız-Türk iş forumunun yapılması planlandığı bilgisini paylaştı.

Son dakika haberi! Kırgızistan, Türkiye ile ilişkileri yeni niteliksel seviyeye çıkarmaya hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mustafa Destici
Magazin Alişan Esra Erol Guy Ritchie Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Şenol Güneş Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Kırgızistan, Türkiye ile ilişkileri yeni niteliksel seviyeye çıkarmaya hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 19:48:16. #1.16#
title