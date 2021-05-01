Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada bilanço ağırlaşıyor Can kaybı 39'a çıktı
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Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada bilanço ağırlaşıyor Can kaybı 39'a çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 39'a çıktıKırgızistan, (DHA)- Kırgızistan-Tacikistan sınırında su dağıtım şebekesini kontrol etme sırasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiği ifade edildi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 39'a çıktı

Kırgızistan, (DHA)- Kırgızistan-Tacikistan sınırında su dağıtım şebekesini kontrol etme sırasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiği ifade edildi.Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, sınırda sıcak çatışmalardan etkilenen Batken bölgesinin iyileşmesi için BM'den yardım istedi.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde dağıtım şebekesinin kontrol edilmesi sırasında çıkan çatışmalarda can kaybı sayısı yükseldi. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, dünkü Batken bölgesinde çıkan silahlı çatışmada ölen Kırgız vatandaşlarının sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi. Diğer yandan, Kırgız makamları, silahlı çatışmada yaralanan 134 kişiden 49'unun Bişkek'teki hastanelere getirildiğini kaydetti. Tacikistan'dan yapılan açıklamada ise, çıkan çatışmada 8 Tacik vatandaşının hayatını kaybettiği ifade edilirken, 90'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Kırgiz medyası, çatışma nedeniyle Çorkuh köyünde yaşayan, kadın ve çocuklardan oluşan 121 sivilin İsfara şehrindeki spor salonu ve okula tahliye edildiğini belirtti.

KIZRGIZ BAKAN BM'DEN YARDIM TALEP ETTİ

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'in, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Asya Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Natalia Gherman ile yaptığı görüşmede Kırgızistan'ın, Tacikistan ile olan silahlı çatışmalardan etkilenen Batken Bölgesi'nin iyileşmesi için BM'den yardım istediği belirtildi. Rus medyasında yer alan habere göre, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı basın servisi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev'in, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Asya Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Natalia Gherman ile yaptığı görüşmede Kırgızistan'ın, Tacikistan ile olan silahlı çatışmalardan etkilenen Batken Bölgesi'nin iyileşmesi için BM'den yardım talep ettiğini bildirdi. Açıklamada, 'Bakan, Batken Bölgesi'ndeki çatışma sonrası toparlanmaya yönelik BM kurumlarının bir dizi proje ve programına yeniden yön verme ihtiyacına işaret etti' ifadelerine yer verildi.

ATEŞKES SAĞLANMIŞTI

Kırgızistan ve Tacikistan dışişleri bakanlarının görüşmesi sonucu tarafların mevcut yerlerine çekilmesi, sorunun müzakere yoluyla çözülmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Öte yandan, iki ülke halkının yoğun yaşadığı bölgedeki tek karayolu, arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkması üzerine sıklıkla ulaşıma kapatılıyor.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada bilanço ağırlaşıyor Can kaybı 39'a çıktı
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada bilanço ağırlaşıyor Can kaybı 39'a çıktı
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada bilanço ağırlaşıyor Can kaybı 39'a çıktı
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada bilanço ağırlaşıyor Can kaybı 39'a çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi
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