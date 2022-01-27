Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma çıktı

Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafız askerleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Tacikistan sınırındaki Tort Koço ve Çır Dobo yerleşim birimlerinde iki ülke askerleri arasında çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Sınırda durumun "gergin" olduğu belirtilen açıklamada, Tacik tarafının havan topu ve tanksavar kullandığı aktarıldı.

Sınır bölgesinde iki ülke vatandaşların arasında çıkan gerginliğin sınır muhafız askerleri arasında çatışmaya dönüştüğü ifade ediliyor.