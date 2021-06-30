Kırgızistan'ın en başarılı öğrencilerinden Alimbayeva, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini tercih etti
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Kırgızistan'ın en başarılı öğrencilerinden Alimbayeva, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini tercih etti

Kırgızistan'ın en başarılı öğrencilerinden Alimbayeva, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini tercih etti
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan'da yüksek öğretim kurumlarına başvurma hakkı tanıyan Ulusal Genel Bilgi Ölçme Testine (ORT) giren 44 bin 416 öğrenci içerisinden ilk 20'ye girerek "Altın sertifika" almaya hak kazanan Nuriza Alimbayeva, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Tarih Bölümü'nü seçti.

Kırgızistan'da yüksek öğretim kurumlarına başvurma hakkı tanıyan Ulusal Genel Bilgi Ölçme Testine (ORT) giren 44 bin 416 öğrenci içerisinden ilk 20'ye girerek "Altın sertifika" almaya hak kazanan Nuriza Alimbayeva, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Tarih Bölümü'nü seçti.

Kırgızistan'ın güneyindeki Oş Bölgesi'nde üstün zekalı çocukların okuduğu Ürkün Saliyeva Devlet Yatılı Lisesi'nden mezun olan Alimbayeva, Türkiye'nin 1995'te kurduğu Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesine başvurdu.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan'ın daveti üzerine, Alimbayeva, babası Osmon Alimbayev ile Oş şehrinden geldiği üniversitenin Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde rektörlük makamında ağırlandı.

Ceylan, Alimbayeva'ya, yazarlığını kendisinin ve Oktay Özgül'ün üstlendiği Eskiçağ'da Iğdır Kaleleri kitabı ve akıllı saat hediye etti.

Daha sonra Ceylan, Kırgız aileyle üniversite kampüsündeki Türk Dünyası Millet Kıraathanesine geçerek ikramda bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Ceylan, Kırgızistan'ın başarılı öğrencilerinden Alimbayeva'nın, başında olduğu üniversitesini tercih etmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Ceylan, geleceğin büyük tarihçilerinin bu coğrafyada yetişmesi ve özellikle Manas Üniversitesinde yetişmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Üniversitenin Genel Sekreteri ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay Özgül de üniversite misyonunun bilgili, donanımlı ve bilgi üreten gençleri Kırgızistan'a kazandırmak ve bu şekilde Türk dünyasını yönetecek duruma getirmek olduğunu kaydetti.

Alimbayeva, tarih öğretmeninin tavsiyesiyle ülkede tarih derslerinin iyi verildiği Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesini tercih ettiğini söyledi.

Babası Alimbayev de kızının şehir ve bölge bilgi yarışmalarında tarih alanında başarı gösterdiğini, bu nedenle tarih bölümünü tercih ettiğini anlattı.

Bu yıl Ulusal Genel Bilgi Ölçme Testi'ne 44 bin 416 öğrenci katılmış, bunlardan 28 bin 143 öğrenciye yüksek öğretime başvurma hakkı tanınmıştı.

Kırgızistan'da bu yılki "Altın sertifika" sahibi 58 öğrenciye, tercih edecekleri üniversitelere kontenjan ile yerleşme hakkı verilmişti.

Kırgızistan'ın en başarılı öğrencilerinden Alimbayeva, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini tercih etti
Kırgızistan'ın en başarılı öğrencilerinden Alimbayeva, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini tercih etti
Kırgızistan'ın en başarılı öğrencilerinden Alimbayeva, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini tercih etti
Kırgızistan'ın en başarılı öğrencilerinden Alimbayeva, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini tercih etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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