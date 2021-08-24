"Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü" fotoğraf sergisi Zafer Çarşısı'nda açıldı
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"Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü" fotoğraf sergisi Zafer Çarşısı'nda açıldı

'Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü' fotoğraf sergisi Zafer Çarşısı'nda açıldı
Anadolu Ajansı / Adil Bedirhan Yücel - Haberler | Kültür Sanat

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Kırgız Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının 30. Yıl Dönümü" fotoğraf sergisi düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Kırgız Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının 30. Yıl Dönümü" fotoğraf sergisi düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle hazırlanan fotoğraf sergisi, Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı.

Serginin açılışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sercan Çığgın, Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Çığgın, bağımsızlığından itibaren Kırgızistan'ın kalkınmasında Türkiye'nin her zaman Kırgız halkının yanında olduğunu, zor zamanlarında dayanışma gösterdiğini kaydetti. Çığgın, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de kardeş kentimiz Bişkek ile her alanda bilgi ve tecrübe değişimi yoluyla kentlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için ortak çaba gösteriyoruz. Bu güzel sergiyi Ankara halkının gezmesini tavsiye ediyor ve Ankara halkını bu sergiye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ömüraliyev de Kırgızistan ve Türkiye arasındaki iş birliğinin 30 yıldır her alanda geliştiğine işaret ederek, "Aynı tarihe ve kültüre sahibiz. Benzer dil, anlayış ve geleneklere sahip halklarız." değerlendirmesini yaptı.

Toplam 50 eserin yer aldığı sergi, 28 Ağustos'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

'Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü' fotoğraf sergisi Zafer Çarşısı'nda açıldı
'Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü' fotoğraf sergisi Zafer Çarşısı'nda açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adil Bedirhan Yücel

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