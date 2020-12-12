Kırgızistan'dan Uluslararası 4. Issık Göl Forumu için Türkiye'ye teşekkür
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Kırgızistan'dan Uluslararası 4. Issık Göl Forumu için Türkiye'ye teşekkür

12.12.2020 18:05 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:08
Kırgızistan'dan Uluslararası 4. Issık Göl Forumu için Türkiye'ye teşekkür

Kırgızistan Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Derneği Başkan Yardımcısı Assol Moldokmatova, "Bozkırın Bilge Kalemi" dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un tüm yönleriyle ele alındığı Uluslararası 4. Issık Göl Forumu için Türkiye'ye teşekkür etti.

Kırgızistan Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Derneği Başkan Yardımcısı Assol Moldokmatova, "Bozkırın Bilge Kalemi" dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un tüm yönleriyle ele alındığı Uluslararası 4. Issık Göl Forumu için Türkiye'ye teşekkür etti.

Moldokmatova, AA muhabirine, Doğu ile Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri Platformu Koordinatörü Ömer Erdoğan'ın iş birliğiyle dün başkent Bişkek'te düzenlenen Uluslararası 4. Issık Göl Forumu'nun organizasyonunu değerlendirdi.

Forumu kardeş ülke Türkiye'nin üstlenmesinden dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Moldokmatova, "Kendim ve derneğim adına foruma sahip çıkan dünya lideri ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yapımcı, yönetmen, yazar Ömer Erdoğan'a teşekkür ediyorum." dedi.

Moldokmatova, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinde Aytmatov'un çalışmalarına hayranlık duyan Kırgızistan'ın büyük dostu olarak tanındığını ifade etti.

Moldokmatova, Ömer Erdoğan'ın hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön sözünü yazdığı iki ciltlik "Bozkırın Uyanışı Cengiz Aytmatov" adlı kitabın ilk paragrafındaki "Kökleri çok eski tarihlere dayanan Kırgızların dünya edebiyatına kazandırdığı eşi olmayan iki mücevher vardır. Bunlardan ilki kendi alanında dünyanın en uzun metni olma özelliğine sahip Manas Destanı ve bu destanın kahramanı Manas'tır. İkinci mücevher ise Cengiz Aytmatov'dur." ifadelerini kullanarak Kırgız halkına ve manevi değerlerine derin saygı gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'de Kırgızistan'da olduğu gibi yazar Aytmatov'un okunduğunu, hatırlandığını, sevildiğini ve kendi yazarları olarak kabul edildiğini belirten Moldokmatova, "Türkiye'nin 4. Issık Göl Forumu'nun organizasyonunu üstlenme kararı bunun canlı kanıtıdır." dedi.

Moldokmatova, forumun 2'nci ve 3'üncü oturumu ile kapanış oturumunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 9-10 Haziran'da Ankara'da yapılacağını ifade etti.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde dün Bişkek'te düzenlenen Uluslararası 4. Issık Göl Forumu'nun ilk oturumuna, Doğu ile Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri Platformu ve Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Derneği iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Yunus Emre Enstitüsü destek sağlamıştı.

Uluslararası Issık Göl Forumu'nun ilk toplantısı 1986, 2. Issık Göl Forumu 1997, 3. Issık Göl Forumu 2018'de yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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