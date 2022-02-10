Kırgızistan'da "Sürdürülebilir Enerjiye Geçiş: Engeller ve Çözümler" forumu düzenlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, "Sürdürülebilir Enerjiye Geçiş: Engeller ve Çözümler" başlıklı ulusal forum gerçekleştirildi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, forumun açılışında yaptığı konuşmada, "Kırgızistan, hidroelektrikte potansiyelinin yüzde 10'nu kullanıyor." dedi.

Caparov, iş dünyası ve kalkınma ortaklarının katıldığı ulusal forum ile küçük hidroelektrik santralleriyle güneş ve rüzgar santralleri inşası için yatırım projelerinin başlatılmasına ivme kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kırgızistan'ın, yenilenebilir enerji kaynaklarını oluşturan hidroelektrik, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve jeotermal su enerjisinde yüksek potansiyele sahip bir ülke olduğunu vurgulayan Caparov, "Kırgızistan, hidroelektrikte potansiyelinin yüzde 10'nu kullanıyor. Bunun için 2-3 yıl içinde yüzlerce küçük hidroelektrik santrali, güneş ve rüzgar santrali kurmalıyız." diye konuştu.

Caparov, rüzgar ve güneş enerjisi ile küçük hidroelektrik santralleri için teknoloji ve ekipman temininin KDV'den muaf olduğunu ifade ederken enerji verimliliği gereksinimlerini karşılayan bina ve yapılardaki emlak vergisini yüzde 50 azalttıklarını ve hidroelektrik santrallerinin inşası sırasında tarım ve ormanlara verilen zararın tazmini için arazi mevzuatında değişiklikler yapıldığını aktardı.

İş dünyasını, küçük hidroelektrik santralleri ile güneş ve rüzgar santralleri inşası için yatırıma davet eden Caparov, Enerji Bakanlığının, toplam kapasiteleri yaklaşık 300 megavat elektrik olacak şekilde yenilenebilir enerji tesislerinin inşası için 48 adet izin çıkardığını hatırlattı.

Foruma video konferans ile bağlanan Türkiye Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Başkanı Alper Kalaycı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında ekipman ile teknolojilerin transferi konulu bir sunum yaptı.