Kırgızistan bağımsızlık kutlamaları havai fişek gösterisiyle sona erdi

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü, başta başkent Bişkek ve Oş olmak üzere birçok kentte havai fişek gösterileri ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.