Kırgızistan bağımsızlık kutlamaları havai fişek gösterisiyle sona erdi
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Kırgızistan bağımsızlık kutlamaları havai fişek gösterisiyle sona erdi

Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü, başta başkent Bişkek ve Oş olmak üzere birçok kentte havai fişek gösterileri ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü, başta başkent Bişkek ve Oş olmak üzere birçok kentte havai fişek gösterileri ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Havanın kararmasıyla Bişkek'teki Ala Too meydanında başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren havai fişek gösterisi izleyenleri adeta büyüledi.

Kırgızistan bağımsızlık kutlamaları havai fişek gösterisiyle sona erdi
Kırgızistan bağımsızlık kutlamaları havai fişek gösterisiyle sona erdi
Kırgızistan bağımsızlık kutlamaları havai fişek gösterisiyle sona erdi
Kırgızistan bağımsızlık kutlamaları havai fişek gösterisiyle sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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